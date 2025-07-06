06 июля 2025

Угольщики челябинского «Мечела» потеряли 24% своей добычи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Добыча угля на «Мечеле» за год сократилась на 24%
Добыча угля на «Мечеле» за год сократилась на 24% Фото:

Угольный дивизион челябинского холдинга «Мечел» за пять месяцев лишился четверти добычи своей продукции. Тяжелая ситуация сложилась в связи с падением цен на уголь, достигшим 31%.

«В январе-мае „Мечел“ сократил добычу угля на 24% год к году. Добыча снизилась до 3,3 млн тонн. Рынок остался убыточным из-за низких цен и слабого спроса», — со ссылкой на данные компании Argus рассказал РБК.

Снижение добычи произошло в шахтах компании в Якутии и Кузбассе. Показатели добычи там снизились на 490 тысяч тонн и 570 тысяч тонн соответственно.

Ситуация обусловлена не только снижением цен, но и ростом логистических затрат и избытком запасов в Китае. Спрос на российский уголь там за тот же период снизился на 18%, в том числе, по причине сокращения производства чугуна и стали, вызванного спадом в строительстве, и в связи с ростом поставок из Монголии. При этом импортные пошлины соседи подняли на 3-6%. Индийский рынок также «просел». Временное снижение спроса произошло по двум причинам: из-за сезона муссонов и неопределенности с квотами на импорт кокса. На объем снижения повлиял и пожар на фабрике «Нерюнгринская». Восстановят объект к октябрю. 

Холдинг принял меры по оптимизации производства, включая снижение добычи нерентабельных марок. В компании спрогнозировали, что по итогам года снижение может составить до 25%.

К концу года руководство «Мечела» рассчитывает увидеть восстановление цен. Менеджмент компании ожидает, что колебания курса и изменения ключевой ставки могут привести к росту цен на уголь, что положительно скажется на финансовых показателях.

Эксперты отметили URA.RU, что к общему кризису отрасли ситуацию с «Мечелом» усугубила значительная закредитованность холдинга. Правительство РФ вызвалось оказать поддержку. Группа получила отсрочку по уплате налогов. Помощь согласились предоставить и банки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Угольный дивизион челябинского холдинга «Мечел» за пять месяцев лишился четверти добычи своей продукции. Тяжелая ситуация сложилась в связи с падением цен на уголь, достигшим 31%. «В январе-мае „Мечел“ сократил добычу угля на 24% год к году. Добыча снизилась до 3,3 млн тонн. Рынок остался убыточным из-за низких цен и слабого спроса», — со ссылкой на данные компании Argus рассказал РБК. Снижение добычи произошло в шахтах компании в Якутии и Кузбассе. Показатели добычи там снизились на 490 тысяч тонн и 570 тысяч тонн соответственно. Ситуация обусловлена не только снижением цен, но и ростом логистических затрат и избытком запасов в Китае. Спрос на российский уголь там за тот же период снизился на 18%, в том числе, по причине сокращения производства чугуна и стали, вызванного спадом в строительстве, и в связи с ростом поставок из Монголии. При этом импортные пошлины соседи подняли на 3-6%. Индийский рынок также «просел». Временное снижение спроса произошло по двум причинам: из-за сезона муссонов и неопределенности с квотами на импорт кокса. На объем снижения повлиял и пожар на фабрике «Нерюнгринская». Восстановят объект к октябрю.  Холдинг принял меры по оптимизации производства, включая снижение добычи нерентабельных марок. В компании спрогнозировали, что по итогам года снижение может составить до 25%. К концу года руководство «Мечела» рассчитывает увидеть восстановление цен. Менеджмент компании ожидает, что колебания курса и изменения ключевой ставки могут привести к росту цен на уголь, что положительно скажется на финансовых показателях. Эксперты отметили URA.RU, что к общему кризису отрасли ситуацию с «Мечелом» усугубила значительная закредитованность холдинга. Правительство РФ вызвалось оказать поддержку. Группа получила отсрочку по уплате налогов. Помощь согласились предоставить и банки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...