Угольщики челябинского «Мечела» потеряли 24% своей добычи

Угольный дивизион челябинского холдинга «Мечел» за пять месяцев лишился четверти добычи своей продукции. Тяжелая ситуация сложилась в связи с падением цен на уголь, достигшим 31%.
«В январе-мае „Мечел“ сократил добычу угля на 24% год к году. Добыча снизилась до 3,3 млн тонн. Рынок остался убыточным из-за низких цен и слабого спроса», — со ссылкой на данные компании Argus рассказал РБК.
Снижение добычи произошло в шахтах компании в Якутии и Кузбассе. Показатели добычи там снизились на 490 тысяч тонн и 570 тысяч тонн соответственно.
Ситуация обусловлена не только снижением цен, но и ростом логистических затрат и избытком запасов в Китае. Спрос на российский уголь там за тот же период снизился на 18%, в том числе, по причине сокращения производства чугуна и стали, вызванного спадом в строительстве, и в связи с ростом поставок из Монголии. При этом импортные пошлины соседи подняли на 3-6%. Индийский рынок также «просел». Временное снижение спроса произошло по двум причинам: из-за сезона муссонов и неопределенности с квотами на импорт кокса. На объем снижения повлиял и пожар на фабрике «Нерюнгринская». Восстановят объект к октябрю.
Холдинг принял меры по оптимизации производства, включая снижение добычи нерентабельных марок. В компании спрогнозировали, что по итогам года снижение может составить до 25%.
К концу года руководство «Мечела» рассчитывает увидеть восстановление цен. Менеджмент компании ожидает, что колебания курса и изменения ключевой ставки могут привести к росту цен на уголь, что положительно скажется на финансовых показателях.
Эксперты отметили URA.RU, что к общему кризису отрасли ситуацию с «Мечелом» усугубила значительная закредитованность холдинга. Правительство РФ вызвалось оказать поддержку. Группа получила отсрочку по уплате налогов. Помощь согласились предоставить и банки.
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