07 июля 2025

Мэр Сургута Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Сургута Максим Слепов отказался от практик своего предшественника в пользу более эффективных
Глава Сургута Максим Слепов отказался от практик своего предшественника в пользу более эффективных Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан. На пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, градоначальник сделал акцент на дистанцировании от опыта своего предшественника Андрея Филатова, передает журналист URA.RU.

«Иногда приходится и порефлексировать, иногда приходится пообсуждать, чтобы выработать нужные решения. Для этого, естественно, лучше, когда специалисты не стесняются в выражениях и не стесняются обсуждать те или иные проблемы», — пояснил Слепов.

По мнению Слепова, на аппаратных совещаниях городские проблемы решаются успешнее. В том числе и потому, что там чиновники могут обсудить ситуацию, не смущаясь. Кроме этого, на аппаратные совещания можно пригласить больше специалистов.

Ранее на пресс-конференции глава Сургута заявил, что власти совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов, построить к нему теплый переход из здания и расширить парковки.

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Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан. На пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, градоначальник сделал акцент на дистанцировании от опыта своего предшественника Андрея Филатова, передает журналист URA.RU. «Иногда приходится и порефлексировать, иногда приходится пообсуждать, чтобы выработать нужные решения. Для этого, естественно, лучше, когда специалисты не стесняются в выражениях и не стесняются обсуждать те или иные проблемы», — пояснил Слепов. По мнению Слепова, на аппаратных совещаниях городские проблемы решаются успешнее. В том числе и потому, что там чиновники могут обсудить ситуацию, не смущаясь. Кроме этого, на аппаратные совещания можно пригласить больше специалистов. Ранее на пресс-конференции глава Сургута заявил, что власти совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов, построить к нему теплый переход из здания и расширить парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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