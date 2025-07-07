Мэр Сургута Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан. На пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, градоначальник сделал акцент на дистанцировании от опыта своего предшественника Андрея Филатова, передает журналист URA.RU.
«Иногда приходится и порефлексировать, иногда приходится пообсуждать, чтобы выработать нужные решения. Для этого, естественно, лучше, когда специалисты не стесняются в выражениях и не стесняются обсуждать те или иные проблемы», — пояснил Слепов.
По мнению Слепова, на аппаратных совещаниях городские проблемы решаются успешнее. В том числе и потому, что там чиновники могут обсудить ситуацию, не смущаясь. Кроме этого, на аппаратные совещания можно пригласить больше специалистов.
Ранее на пресс-конференции глава Сургута заявил, что власти совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов, построить к нему теплый переход из здания и расширить парковки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!