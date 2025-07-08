Мантуров объявил страну-партнера следующего «Иннопрома» в Екатеринбурге

Партнером выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге станет Индонезия
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Мантуров выступил на стратсессии в ходе «Иннопрома»
Мантуров выступил на стратсессии в ходе «Иннопрома» Фото:

Индонезия в следующем году станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает корреспондент URA.RU.

«Возможно, я открою вам секрет, но в следующем году одним из партнеров „Иннопрома“ станет Индонезия», — сказал Мантуров. В этом году партнером выступила Саудовская Аравия, в 2024-м — ОАЭ, в 2023-м — Беларусь, а в 2022-м — Казахстан.

«Иннопром» в Екатеринбурге проходит с 7 по 10 июля. Традиционную выставку посещают представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих предприятий и инвесторы из десятков стран. Как отгремел первый день мероприятия — в материале URA.RU.

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Индонезия в следующем году станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает корреспондент URA.RU. «Возможно, я открою вам секрет, но в следующем году одним из партнеров „Иннопрома“ станет Индонезия», — сказал Мантуров. В этом году партнером выступила Саудовская Аравия, в 2024-м — ОАЭ, в 2023-м — Беларусь, а в 2022-м — Казахстан. «Иннопром» в Екатеринбурге проходит с 7 по 10 июля. Традиционную выставку посещают представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих предприятий и инвесторы из десятков стран. Как отгремел первый день мероприятия — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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