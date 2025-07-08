В Чехии раскрыли будущее отношений Запада с Россией после завершения украинского конфликта

После завершения украинского конфликта Запад сможет возобновить диалог с Россией по вопросам безопасности и экономического сотрудничества. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. По его словам, вести бесконечную войну с РФ невозможно.
«После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше», — заявил Павел в беседе с украинской службой BBC.
По словам чешского главы, военный конфликт с Россией не может продолжаться бесконечно, поскольку это приведет к масштабным человеческим жертвам и серьезным экономическим последствиям. Павел также подчеркнул, что идея компромисса с РФ воспринимается очень сложно, но при этом необходимо учитывать реальное положение дел и искать пути для будущего взаимодействия.
Ранее президент Чешской Республики Петр Павел сообщил, что действующее руководство Чехии не в состоянии обеспечить Украине продолжение поставок вооружения после парламентских выборов, которые намечены на октябрь этого года, пишет RT. По словам главы государства, он ведет переговоры по данному вопросу со всеми лидерами парламентских партий, которые, так или иначе, могут войти в состав будущего правительства.
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