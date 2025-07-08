В Чехии раскрыли будущее отношений Запада с Россией после завершения украинского конфликта

Президент Чехии Павел: бесконечно воевать с Россией невозможно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петр Павел заявил, что с Россией невозможно воевать бесконечно
Петр Павел заявил, что с Россией невозможно воевать бесконечно Фото:

После завершения украинского конфликта Запад сможет возобновить диалог с Россией по вопросам безопасности и экономического сотрудничества. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. По его словам, вести бесконечную войну с РФ невозможно.

«После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше», — заявил Павел в беседе с украинской службой BBC.

По словам чешского главы, военный конфликт с Россией не может продолжаться бесконечно, поскольку это приведет к масштабным человеческим жертвам и серьезным экономическим последствиям. Павел также подчеркнул, что идея компромисса с РФ воспринимается очень сложно, но при этом необходимо учитывать реальное положение дел и искать пути для будущего взаимодействия.

Ранее президент Чешской Республики Петр Павел сообщил, что действующее руководство Чехии не в состоянии обеспечить Украине продолжение поставок вооружения после парламентских выборов, которые намечены на октябрь этого года, пишет RT. По словам главы государства, он ведет переговоры по данному вопросу со всеми лидерами парламентских партий, которые, так или иначе, могут войти в состав будущего правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После завершения украинского конфликта Запад сможет возобновить диалог с Россией по вопросам безопасности и экономического сотрудничества. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. По его словам, вести бесконечную войну с РФ невозможно. «После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше», — заявил Павел в беседе с украинской службой BBC. По словам чешского главы, военный конфликт с Россией не может продолжаться бесконечно, поскольку это приведет к масштабным человеческим жертвам и серьезным экономическим последствиям. Павел также подчеркнул, что идея компромисса с РФ воспринимается очень сложно, но при этом необходимо учитывать реальное положение дел и искать пути для будущего взаимодействия. Ранее президент Чешской Республики Петр Павел сообщил, что действующее руководство Чехии не в состоянии обеспечить Украине продолжение поставок вооружения после парламентских выборов, которые намечены на октябрь этого года, пишет RT. По словам главы государства, он ведет переговоры по данному вопросу со всеми лидерами парламентских партий, которые, так или иначе, могут войти в состав будущего правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...