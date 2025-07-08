Путин предостерег самых хитроумных расхитителей бюджета

В России усилили борьбу с новыми схемами воровства из бюджета. На встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 8 июля президент Владимир Путин обратил внимание регулятора на рост использования криптовалюты в коррупционных целях. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, президент показал, что государство активно противостоит хитроумным расхитителям бюджета, рано или поздно их настигнет расплата, потому что контроль за этой сферой будет только усиливаться, в том числе за счет кооперации со странами-партнерами.
Глава Росфинмониторинга отчитался о работе антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Со странами БРИКС, СНГ, другими партнерами России выстраивается система обмена информацией по борьбе с коррупцией, международными теневыми площадками, сделками по фиктивным документам, рассказал Чиханчин.
«По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки?» — обратился Путин за разъяснениями.
С помощью них преступники выводят за рубеж краденые деньги, пояснил глава финразведки. «Мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. У нас это выявлено на сегодняшний день. Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто еще пользовался услугами этих теневых площадок», — добавил Чиханчин.
В России они тоже работают, в 2024 году удалось закрыть шесть таких площадок с оборотом в районе 11 млрд рублей, продолжил руководитель регулятора. Говоря о ключевых итогах, Чиханчин сообщил, что удалось пресечь незаконные операции с госзакупками на 39 млрд рублей, предотвращено хищение более 27 млрд бюджетных средств, банки — главный союзник Росфинмониторинга — предотвратили вывод в теневой оборот 500 млрд рублей.
“Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?” — уточнил Путин. “Да, именно коррупционерами”, — подтвердил Чиханчин.
Глава финразведки доложил, что силовики помогут банкам определить коррупционные сделки с криптовалютой. «Мы совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, — и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках, то есть у нас пошел рост», — заявил Чиханчин.
Путин дал понять коррупционерам, считающим себя самыми умными, что государство не дремлет и постоянно разрабатывает новые способы выявления и пресечения незаконных схем, считает эксперт Александр Цыганов. «Росфинмониторинг успешно справляется с этими схемами. При этом цифровизацию, конечно, никто не отменит, совершенствуются обе стороны, появляются новые теневые площадки, в том числе криптовалютные, — пояснил эксперт. —
Государство придумывает варианты, как противостоять легализации преступно нажитых доходов и их использования в коррупционных схемах. Обсуждение этой темы на самом высоком уровне объясняется тем, что власти точно понимают возможности воров и риски из-за их деятельности, поэтому против них будут приниматься меры”.
Сотрудничество России со странами-партнерами позволит обмениваться опытом, своими внутренними наработками, а также вести совместные дела по расследованию международных незаконных финансовых схем, уверен собеседник URA.RU. «Растет товарооборот со странами БРИКС, взаимное влияние, экономические связи. Естественно, преступники обращают на это внимание. Мы должны действовать на опережение и противодействовать им», — добавил Цыганов.
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