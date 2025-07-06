Путин сорвал попытку Запада раскачать БРИКС

Россия не позволила Западу внести разлад в БРИКС и предложила целый ряд проектов, в которых заинтересованы все участники. На саммите объединения в Бразилии президент Владимир Путин заявил 6 июля, что страны БРИКС сильно отличаются, но их объединяют общие цели. Как объяснили эксперты URA.RU, противники группы хотят воспользоваться резким расширением БРИКС за последние годы и сыграть на разнице их амбиций, а против Ирана даже развязали полноценную военную кампанию, которая может вновь вспыхнуть, но Россия, а вместе с ней и Китай, уже готовятся к такому сценарию.
Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Это уже 17-я встреча на высшем уровне стран объединения. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Бразилия не смогла занять четкую позицию в контексте требований Международного уголовного суда, которая бы позволила Путину поехать на саммит. Глава государства участвовал в пленарном заседании по видеосвязи. Дистанционный формат общения также выбрал председатель КНР Си Цзиньпин.
Пленарное заседание XVII саммита БРИКС посвящено теме мира и безопасности, реформе глобального управления. В самом начале Путин поблагодарил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву за активную работу по продвижению партнерства в рамках БРИКС.
“Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Наше объединение серьезно расширилось”, — заявил Путин.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Президент России подчеркнул, что страны БРИКС представляют разные модели развития, религии и культуры, но выступают за равенство и добрососедство. В мире, продолжил Путин, происходят кардинальные изменения. Однополярная система, «обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда», уходит в прошлое, ей на смену приходит справедливый многополярный мир. На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, отметил российский лидер.
В качестве ключевых целей БРИКС Путин назвал углубление сотрудничества по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Необходимо расширять процесс применения нацвалют в торговле.
«Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС. Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран Глобального Юга и Востока. Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией», — рассказал президент о создании нового финансового инструмента в рамках БРИКС.
Также продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества, обозначил Путин. Российский лидер выразил надежду, что коллеги по объединению поддержат эти перспективные начинания.
Саммит БРИКС начался всего спустя две недели после того, как Иран и Израиль согласились 23 июня прекратить огонь. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул на саммите БРИКС в Бразилии, что Тегеран будет всеми силами защищаться от любой агрессии. Иран с 2024 года стал важным членом БРИКС, через которого реализуются общие экономические проекты, прежде всего, России и Китая, поэтому странам объединения нужно подготовиться к возможному новому витку обострения на Ближнем Востоке, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
“Ни одна из сторон, ни Иран, ни Израиль, ни США, не решили свои проблемы. Поэтому с очень большой долей вероятности конфликт будет продолжен. Ситуация вокруг Ирана создает вызовы для БРИКС. Конфликт на Ближнем Востоке был задуман как попытка похоронить китайский проект “Один пояс — один путь” и российский транспортный коридор “Север — Юг”. Перед США и Израилем стоят колонизаторские задачи, а перед Ираном — экзистенциальная”, — пояснил политолог.
Примечательно, что в конце мая, незадолго до обострения конфликта на Ближнем Востоке, между Ираном и Китаем заработал новый железнодорожный маршрут. Он соединил китайский город Сиань и сухой порт Априн недалеко от Тегерана. Первый поезд привез в Иран солнечные панели. Коридор «Север — Юг» должен соединить Санкт-Петербург и индийский город Мумбаи, значительная часть маршрута идет через Иран.
Запад будет пытаться сыграть на разности интересов и амбиций членов БРИКС, а их число за последние годы резко выросло, чтобы «раскачать» отдельных участников для осложнения договоренностей по ключевым вопросам, уверен декан экономического факультета Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Китай, Индия, другие страны и сами не прочь использовать БРИКС для продвижения своих интересов, это нормально, но должны быть также общие цели, большие объединяющие экономические проекты. Задача России — предложить их и помочь осуществить, многое уже заложено на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, продолжил экономист.
“Новая инвестиционная платформа — это как раз то, что объединяет интересы всех стран участниц БРИКС. Самое главное, чтобы это работало и были соответствующие масштабы. Должны появляться все новые инициативы, которые объединяют, а не разъединяют. Тогда нас всех ждет благо”, — отметил собеседник URA.RU.
Старые финансовые инструменты, в том числе SWIFT (международная система совершения платежей, в 2022 году от нее отключили часть российских банков. — Прим. ред.), контролируются малой группой стран, что небезопасно для остальных, подчеркнул директор ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. По его мнению, именно поэтому Россия предложила партнерам по БРИКС в Казани построить свою независимую финансовую систему.
“Новая платформа сделает безопасными перечисления внутри БРИКС, для этого не потребуется использование доллара или евро. Это также позволит удешевить передвижения денежных масс, в этом заинтересованы все страны БРИКС. Предложения России, озвученные в Казани, получили свое развитие на саммите в Бразилии”, — поделился мнением собеседник URA.RU.
В ближайших планах объединения — запуск собственной системы международных расчетов на основе технологии блокчейн BRICS Pay (для розничных пользователей), развитие цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge (платежи между странами БРИКС), работа по системе BRICS Clear (для сделок с ценными бумагами). Помимо финансовых инструментов Россия предлагает создавать платформы для централизованной торговли конкретными видами товара, например, зерна.
«Создание зерновой биржи позволит стабилизировать цены, потому что сейчас есть спекуляции. За последние годы в России выросло производство зерна. Биржа удовлетворит как покупателей, так и продавцов, должна помочь решить вопрос с безопасностью поставок, это особенно актуально на фоне прекращения зерновой инициативы между Россией и Украиной», — резюмировал Маслов.
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