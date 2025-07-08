Завод челябинского «Мечела» хочет взять в долг 100 миллиардов

Завод «Уральская кузница» в Чебаркуле зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Срок действия облигаций может составить 10 лет.
«Наименование эмитента: ПАО „Уральская кузница“. Ценная бумага: программа биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных», — сообщила пресс-служба Мосбиржи.
По данным портала RusBonds, объем в 100 млрд рублей будет максимальным. Он может быть выражен в рублях либо в валютном эквиваленте суммы.
В начале июля Мосбиржа сообщила о предстоящем дроблении акций «Уральской кузницы». В холдинге «Мечел» URA.RU рассказали, что бумагу хотят раздробить в соотношении 1 к 100. Это сделают для увеличения доступности акции широкому кругу инвесторов и, как следствие, повышения ее ликвидности.
При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Мечела» с вопросом, на какие цели будут потрачены деньги. В случае поступления ответа он будет опубликован.
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