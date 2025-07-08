Завод челябинского «Мечела» хочет взять в долг 100 миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпуск облигаций «Уральской кузницы» будет доступен инвесторам Мосбиржи
Выпуск облигаций «Уральской кузницы» будет доступен инвесторам Мосбиржи Фото:

Завод «Уральская кузница» в Чебаркуле зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Срок действия облигаций может составить 10 лет.

«Наименование эмитента: ПАО „Уральская кузница“. Ценная бумага: программа биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных», — сообщила пресс-служба Мосбиржи.

По данным портала RusBonds, объем в 100 млрд рублей будет максимальным. Он может быть выражен в рублях либо в валютном эквиваленте суммы.

В начале июля Мосбиржа сообщила о предстоящем дроблении акций «Уральской кузницы». В холдинге «Мечел» URA.RU рассказали, что бумагу хотят раздробить в соотношении 1 к 100. Это сделают для увеличения доступности акции широкому кругу инвесторов и, как следствие, повышения ее ликвидности.

При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Мечела» с вопросом, на какие цели будут потрачены деньги. В случае поступления ответа он будет опубликован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод «Уральская кузница» в Чебаркуле зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Срок действия облигаций может составить 10 лет. «Наименование эмитента: ПАО „Уральская кузница“. Ценная бумага: программа биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных», — сообщила пресс-служба Мосбиржи. По данным портала RusBonds, объем в 100 млрд рублей будет максимальным. Он может быть выражен в рублях либо в валютном эквиваленте суммы. В начале июля Мосбиржа сообщила о предстоящем дроблении акций «Уральской кузницы». В холдинге «Мечел» URA.RU рассказали, что бумагу хотят раздробить в соотношении 1 к 100. Это сделают для увеличения доступности акции широкому кругу инвесторов и, как следствие, повышения ее ликвидности. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Мечела» с вопросом, на какие цели будут потрачены деньги. В случае поступления ответа он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...