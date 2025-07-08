WP: самозванец с помощью ИИ выдал себя за госсекретаря США

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Целью подобных действий является получение доступа к конфиденциальной информации
Целью подобных действий является получение доступа к конфиденциальной информации Фото:

В США самозванец, представившийся госсекретарем Марко Рубио, связался с министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса, используя голосовые и текстовые сообщения, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом пишет The Washington Post.

По данным служебной записки Госдепартамента, полученной изданием, злоумышленник создал фейковый аккаунт в приложении Signal под видом официального адреса Рубио и рассылал сообщения как минимум пяти влиятельным лицам. Для имитации голоса и стиля письма госсекретаря применялись современные нейросетевые технологии. В некоторых случаях самозванец оставлял голосовые сообщения, в других — предлагал перейти на зашифрованное общение.

Американские власти считают, что целью подобных действий является получение доступа к конфиденциальной информации или учетным записям государственных служащих. Подобные атаки могут быть направлены на манипуляцию чиновниками или выманивание данных для последующего использования. Госдепартамент США заявил о начале тщательного расследования и призвал сотрудников сообщать о любых попытках выдачи себя за других лиц.

Подобные инциденты фиксируются не только в США. В июне 2025 года украинские и канадские власти также сообщали о попытках выдачи себя за представителей госструктур с помощью ИИ для кражи данных и внедрения вредоносного ПО.

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В США самозванец, представившийся госсекретарем Марко Рубио, связался с министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса, используя голосовые и текстовые сообщения, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом пишет The Washington Post. По данным служебной записки Госдепартамента, полученной изданием, злоумышленник создал фейковый аккаунт в приложении Signal под видом официального адреса Рубио и рассылал сообщения как минимум пяти влиятельным лицам. Для имитации голоса и стиля письма госсекретаря применялись современные нейросетевые технологии. В некоторых случаях самозванец оставлял голосовые сообщения, в других — предлагал перейти на зашифрованное общение. Американские власти считают, что целью подобных действий является получение доступа к конфиденциальной информации или учетным записям государственных служащих. Подобные атаки могут быть направлены на манипуляцию чиновниками или выманивание данных для последующего использования. Госдепартамент США заявил о начале тщательного расследования и призвал сотрудников сообщать о любых попытках выдачи себя за других лиц. Подобные инциденты фиксируются не только в США. В июне 2025 года украинские и канадские власти также сообщали о попытках выдачи себя за представителей госструктур с помощью ИИ для кражи данных и внедрения вредоносного ПО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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