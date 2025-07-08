Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил Мишустину разработки южноуральских промышленников.
«Особое внимание Михаил Мишустин уделил проекту создания нового промышленного индустриального кластера „Смарт Элемент“, макет которого был представлен на стенде. Проект предполагает инвестиции в размере 700 млрд рублей. Он объединит предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности и производства удобрений», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Текслер отметил, что это, пожалуй, крупнейший проект такого плана в стране. Синергия разных отраслей позволит создать высокооплачиваемые рабочие места и укрепит экономический потенциал региона. Проект реализуется при участии китайских партнеров.
На двухэтажном стенде Челябинской области были представлены и другие инновационные разработки. В их числе — современные робототехнические решения, включая нового консольно-портального робота GR-40 челябинского производства. Также на стенде представлена специализированная техника, такая как мобильное робототехническое средство пожаротушения тяжелого класса от «ДСТ-Урал» и ратрак «Синара-400» для горнолыжных курортов, разработанный совместно с ГК «Синара».
Помимо промышленных достижений, на стенде были представлены и социальные проекты, реализуемые ММК и Русской медной компанией: макеты парка «Притяжение», РМК-Арены и Кафедрального собора Рождества Христова.
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