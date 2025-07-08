Региональные власти ограничили мэрию Перми в увеличении стоимости парковки

Максимальная стоимость платной парковки в Перми может в будущем достигнуть 100 рублей в час. Но не больше. Такое ограничение вводит постановление правительства Пермского края, которым определена методика расчета цен на паркинг. Кроме этого, документ обязывает власти муниципалитета ежеквартально оценивать занятость парковки. Если она снижается, то нужно снижать и стоимость паркинга.
«Установить максимальный размер платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Пермского края, автомобильных дорогах местного значения на территории Пермского края — 100 рублей / час», — говорится в постановлении. Документ опубликован на портале правовой информации. В минтрансе Прикамья URA.RU уточнили, что согласно методике, власти города обязаны раз в квартал оценивать занятость парковки в пиковые часы. Цена паркинга может расти, если загруженность места для стоянки выше 85%. Если ниже — то и цена обязана снизиться.
Сейчас парковка в Перми в зависимости от зоны стоит от 20 до 40 рублей в час. Периодически власти города не только увеличивают ее стоимость, но и расширяют территорию, где оставить машину можно только за деньги. После принятия краевым парламентом соответствующего закона методику расчета цен на паркинг взяло на себя правительство региона. Оно также определяет и максимальную стоимость.
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