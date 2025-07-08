Назначена дата основного заседания по национализации ЮГК

Основное заседание по национализации ЮГК состоится 10 июля
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Рассмотрение вопроса о национализации ЮГК по существу начнется 10 июля
Рассмотрение вопроса о национализации ЮГК по существу начнется 10 июля Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Советский райсуд Челябинска по итогам предварительного слушания по делу о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») назначил дату судебного заседания. Как рассказали источники в судебной системе, оно состоится 10 июля.

«На предварительном слушании решили, что процесс будет закрытым. Далее обсуждение продолжилось за закрытыми дверьми. В итоге было решено провести судебное заседание 10 июля в 10:00», — рассказал источник.

Не факт, что судьбу активов холдинга удастся решить за одно заседание. Объем материалов большой, рассмотреть и изучить их быстро не получится.

Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.

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Советский райсуд Челябинска по итогам предварительного слушания по делу о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») назначил дату судебного заседания. Как рассказали источники в судебной системе, оно состоится 10 июля. «На предварительном слушании решили, что процесс будет закрытым. Далее обсуждение продолжилось за закрытыми дверьми. В итоге было решено провести судебное заседание 10 июля в 10:00», — рассказал источник. Не факт, что судьбу активов холдинга удастся решить за одно заседание. Объем материалов большой, рассмотреть и изучить их быстро не получится. Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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