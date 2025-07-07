Кухарук на ИННОПРОМЕ договорился о переработке кварца, добываемого в арктической зоне ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге обсудил проект переработки кварца, добываемого в арктической зоне ХМАО. Он договорился о сотрудничестве с корпорацией «Попов Радио», которая занимается использует сырье в производстве радиоэлектроники и оптической техники.
«С генеральным директором Акционерного общества „Корпорация „Попов Радио“ Владимиром Компанейщиковым губернатор Югры обсудил проект по производству на базе АО „Полярный кварц“ высококачественного кварцевого концентрата и подписал соответствующий меморандум. Завод располагает необходимыми производственными мощностями и выпускает востребованный продукт — природный кварц и кварцевую крупку, применяемые в различных отраслях промышленности России и мира“, — сообщил официальный сайт властей ХМАО.
Стороны договорились о совместной работе по переработке кварца, который добывают в арктической зоне ХМАО. Завод «Полярный кварц» будет поставлять сырье, а компания «Попов Радио» займется выпуском продукции для оптики и электроники. Это даст Югре новые технологии, рабочие места и востребованную на рынке продукцию.
По словам Кухарука, округ готов поддерживать такие проекты и заинтересован в развитии сотрудничества. Компанейщиков добавил, что проект важен для всей российской промышленности.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО намерены добывать полярный кварц в Арктических районах. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места, сказала замгубернатора Наталья Огородникова.
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