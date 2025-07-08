Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий супругам погибших участников специальной военной операции (СВО) право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство. Решение было принято на пленарном заседании.
Новая мера распространяется также на вдов бойцов, погибших при отражении вторжений на территорию России, в ходе вооруженных провокаций на границе, а также в прилегающих к зоне СВО регионах. Документ упрощает доступ к автомобилю умершего супруга до завершения всех юридических процедур, связанных с оформлением наследства.
Для получения права временного пользования автомобилем вдове потребуется обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании выданного свидетельства можно будет заключить новый договор ОСАГО — прежний автоматически утрачивает силу после смерти владельца.
Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.