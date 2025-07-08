Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей

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Женам погибших участников СВО дали право пользоваться личным транспортом до вступления в наследство
Женам погибших участников СВО дали право пользоваться личным транспортом до вступления в наследство Фото:

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий супругам погибших участников специальной военной операции (СВО) право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство. Решение было принято на пленарном заседании.

Новая мера распространяется также на вдов бойцов, погибших при отражении вторжений на территорию России, в ходе вооруженных провокаций на границе, а также в прилегающих к зоне СВО регионах. Документ упрощает доступ к автомобилю умершего супруга до завершения всех юридических процедур, связанных с оформлением наследства.

Для получения права временного пользования автомобилем вдове потребуется обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании выданного свидетельства можно будет заключить новый договор ОСАГО — прежний автоматически утрачивает силу после смерти владельца.

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий супругам погибших участников специальной военной операции (СВО) право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство. Решение было принято на пленарном заседании. Новая мера распространяется также на вдов бойцов, погибших при отражении вторжений на территорию России, в ходе вооруженных провокаций на границе, а также в прилегающих к зоне СВО регионах. Документ упрощает доступ к автомобилю умершего супруга до завершения всех юридических процедур, связанных с оформлением наследства. Для получения права временного пользования автомобилем вдове потребуется обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании выданного свидетельства можно будет заключить новый договор ОСАГО — прежний автоматически утрачивает силу после смерти владельца. Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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