Мэр Сургута оценил перспективы присвоения городу особого статуса

Мэр Максим Слепов допустил возможность присвоения Сургута звания Города трудовой доблести. Обсуждение прозвучало на пресс-конференции с главой города, передает корреспондент URA.RU.
«Все исторические факты и та информация, которую могут предоставить специалисты, говорят о том, что город заслуживает этого высокого статуса. Работа над этим, безусловно, ведется», — сообщил Слепов. По словам мэра, сургутяне внесли весомый вклад и самоотверженно трудились на благо Победы в Великой Отечественной войне.
Глава объяснил, что для получения звания нужно соответствовать необходимым критериям. Получение статуса проходит на федеральном уровне — это большая работа, и региональные власти готовы оказать Сургуту в этом поддержку.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Путин присвоил Ханты-Мансийску особый статус. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы.
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