07 июля 2025

Мэр Сургута оценил перспективы присвоения городу особого статуса

Максим Слепов: ведется работа по присвоению Сургуту звания трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр сообщил, что для получения звания нужно соответствовать необходимым критериям
Мэр сообщил, что для получения звания нужно соответствовать необходимым критериям Фото:

Мэр Максим Слепов допустил возможность присвоения Сургута звания Города трудовой доблести. Обсуждение прозвучало на пресс-конференции с главой города, передает корреспондент URA.RU.

«Все исторические факты и та информация, которую могут предоставить специалисты, говорят о том, что город заслуживает этого высокого статуса. Работа над этим, безусловно, ведется», — сообщил Слепов. По словам мэра, сургутяне внесли весомый вклад и самоотверженно трудились на благо Победы в Великой Отечественной войне.

Глава объяснил, что для получения звания нужно соответствовать необходимым критериям. Получение статуса проходит на федеральном уровне — это большая работа, и региональные власти готовы оказать Сургуту в этом поддержку.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Путин присвоил Ханты-Мансийску особый статус. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы.

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Мэр Максим Слепов допустил возможность присвоения Сургута звания Города трудовой доблести. Обсуждение прозвучало на пресс-конференции с главой города, передает корреспондент URA.RU. «Все исторические факты и та информация, которую могут предоставить специалисты, говорят о том, что город заслуживает этого высокого статуса. Работа над этим, безусловно, ведется», — сообщил Слепов. По словам мэра, сургутяне внесли весомый вклад и самоотверженно трудились на благо Победы в Великой Отечественной войне. Глава объяснил, что для получения звания нужно соответствовать необходимым критериям. Получение статуса проходит на федеральном уровне — это большая работа, и региональные власти готовы оказать Сургуту в этом поддержку. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Путин присвоил Ханты-Мансийску особый статус. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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