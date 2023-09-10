10 сентября 2023

Путин присвоил Ханты-Мансийску особый статус

Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин оценил вклад Ханты-Мансийска в годы Великой Отечественной войны Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ <…> г. Ханты-Мансийску», — говорится в документе. Кроме столицы Югры, звание получили еще девять городов.

О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт.

Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести». До этого губернатор Наталья Комарова также готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания.

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ <…> г. Ханты-Мансийску», — говорится в документе. Кроме столицы Югры, звание получили еще девять городов. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт. Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести». До этого губернатор Наталья Комарова также готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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