Путин присвоил Ханты-Мансийску особый статус

Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести»

11 сентября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил вклад Ханты-Мансийска в годы Великой Отечественной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ <…> г. Ханты-Мансийску», — говорится в документе. Кроме столицы Югры, звание получили еще девять городов. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт. Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести». До этого губернатор Наталья Комарова также готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ <…> г. Ханты-Мансийску», — говорится в документе. Кроме столицы Югры, звание получили еще девять городов. О своем намерении присвоить городу почетное звание глава государства говорил на заседании российского организационного комитета «Победа». Во время Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск стал одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт. Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести». До этого губернатор Наталья Комарова также готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания.