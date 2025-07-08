Мэр Сургута вступился за создание в парке кормушек-дворцов для белок

Глава Сургута Максим Слепов высказался по поводу общественных споров о дизайнерских кормушках для белок в парке «За Саймой». На их изготовление и установку выделено более 800 тысяч рублей. Он убежден, что это разумная сумма для такого арт-объекта, о чем заявил на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Это не просто кормушки, это художественные объекты, которые придумали наши ребята. Они сделаны с душой, украсят парк и станут его гордостью. И это совершенно небольшие деньги на самом деле за такой арт-объект», — сказал Слепов.
Он сообщил, что вскоре будут объявлены торги на изготовление кормушек. Любой желающий может принять в них участие. «Цена открыта, если сможете сделать за меньшие деньги — пожалуйста», — добавил мэр Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута закупают VIP-кормушки для белок. На реализацию инициативы — изготовление и установку пяти объектов — выделили более 800 тысяч рублей.
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