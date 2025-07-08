Мэр Сургута вступился за создание в парке кормушек-дворцов для белок

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Мэр Сургута пригласил всех желающих приять участие в торгах на создание VIP-кормушек для белок
Мэр Сургута пригласил всех желающих приять участие в торгах на создание VIP-кормушек для белок Фото:

Глава Сургута Максим Слепов высказался по поводу общественных споров о дизайнерских кормушках для белок в парке «За Саймой». На их изготовление и установку выделено более 800 тысяч рублей. Он убежден, что это разумная сумма для такого арт-объекта, о чем заявил на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Это не просто кормушки, это художественные объекты, которые придумали наши ребята. Они сделаны с душой, украсят парк и станут его гордостью. И это совершенно небольшие деньги на самом деле за такой арт-объект», — сказал Слепов.

Он сообщил, что вскоре будут объявлены торги на изготовление кормушек. Любой желающий может принять в них участие. «Цена открыта, если сможете сделать за меньшие деньги — пожалуйста», — добавил мэр Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута закупают VIP-кормушки для белок. На реализацию инициативы — изготовление и установку пяти объектов — выделили более 800 тысяч рублей.

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Глава Сургута Максим Слепов высказался по поводу общественных споров о дизайнерских кормушках для белок в парке «За Саймой». На их изготовление и установку выделено более 800 тысяч рублей. Он убежден, что это разумная сумма для такого арт-объекта, о чем заявил на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Это не просто кормушки, это художественные объекты, которые придумали наши ребята. Они сделаны с душой, украсят парк и станут его гордостью. И это совершенно небольшие деньги на самом деле за такой арт-объект», — сказал Слепов. Он сообщил, что вскоре будут объявлены торги на изготовление кормушек. Любой желающий может принять в них участие. «Цена открыта, если сможете сделать за меньшие деньги — пожалуйста», — добавил мэр Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута закупают VIP-кормушки для белок. На реализацию инициативы — изготовление и установку пяти объектов — выделили более 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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