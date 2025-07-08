Внука Пугачевой не позвали в российское телешоу

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, выразил недовольство тем, что его не пригласили поучаствовать в новом российском реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Музыкант, который с осени 2022 года проживает в США, оставил комментарий под постом-анонсом шоу.
«Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков под постом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Реалити-шоу, о котором идет речь, собрало на площадке детей российских знаменитостей — среди них дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын покойного рэпера Децла Антоний и дочь Глюкозы Лидия Ионова. Участники в формате «экстремального выживания» проходят различные испытания, при этом внимание приковано и к их семейному бэкграунду.
Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Несмотря на это, его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу.
В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.
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