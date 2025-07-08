Внука Пугачевой не позвали в российское телешоу

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Никита Пресняков заявил о желании сняться в российском ТВ-шоу
Никита Пресняков заявил о желании сняться в российском ТВ-шоу Фото:

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, выразил недовольство тем, что его не пригласили поучаствовать в новом российском реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Музыкант, который с осени 2022 года проживает в США, оставил комментарий под постом-анонсом шоу.

«Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков под постом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Реалити-шоу, о котором идет речь, собрало на площадке детей российских знаменитостей — среди них дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын покойного рэпера Децла Антоний и дочь Глюкозы Лидия Ионова. Участники в формате «экстремального выживания» проходят различные испытания, при этом внимание приковано и к их семейному бэкграунду.

Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Несмотря на это, его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу.

В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.

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Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, выразил недовольство тем, что его не пригласили поучаствовать в новом российском реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Музыкант, который с осени 2022 года проживает в США, оставил комментарий под постом-анонсом шоу. «Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков под постом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Реалити-шоу, о котором идет речь, собрало на площадке детей российских знаменитостей — среди них дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын покойного рэпера Децла Антоний и дочь Глюкозы Лидия Ионова. Участники в формате «экстремального выживания» проходят различные испытания, при этом внимание приковано и к их семейному бэкграунду. Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Несмотря на это, его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу. В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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