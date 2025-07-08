08 июля 2025

Экс-солистка «Блестящих» Орлова стала помощницей депутата Госдумы Бурматова

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлова заявила о дальнейшей работе по защите прав животных
Орлова заявила о дальнейшей работе по защите прав животных Фото:

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова стала помощником депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по экологии Владимира Бурматова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Для меня Владимир Владимирович всегда был единственным представителем власти, который действовал в интересах братьев наших меньших. Знаю его много лет, сколько вместе сделали, будем и дальше стараться помогать животным. Уверена, что совместными усилиями мы добьемся соблюдения прав бездомных и домашних животных», — написала артистка.

По словам Орловой, она намерена активней сосредоточиться на этой работе. Певица отметила, что считает важной задачей разработку новых инициатив для защиты питомцев. Артистка призвала всех неравнодушных присоединиться к совместной деятельности.

Как сообщало URA.RU ранее, весной в Госдуму была внесена инициатива, целью которой является законодательно закрепленная конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.

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Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова стала помощником депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по экологии Владимира Бурматова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Для меня Владимир Владимирович всегда был единственным представителем власти, который действовал в интересах братьев наших меньших. Знаю его много лет, сколько вместе сделали, будем и дальше стараться помогать животным. Уверена, что совместными усилиями мы добьемся соблюдения прав бездомных и домашних животных», — написала артистка. По словам Орловой, она намерена активней сосредоточиться на этой работе. Певица отметила, что считает важной задачей разработку новых инициатив для защиты питомцев. Артистка призвала всех неравнодушных присоединиться к совместной деятельности. Как сообщало URA.RU ранее, весной в Госдуму была внесена инициатива, целью которой является законодательно закрепленная конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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