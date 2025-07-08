08 июля 2025

Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ по пляжу Курска, где погибли люди

Хинштейн: все трое погибших на пляже в Курске - мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Хинштейн сообщил о семи пострадавших
Хинштейн сообщил о семи пострадавших Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

В результате атаки беспилотника на пляж в Самарской области вечером 8 июля погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в официальном заявлении.

По словам Хинштейна, один из погибших — старший сержант Росгвардии. Он вместе с коллегой прибыл на место происшествия после первых сообщений об атаке БПЛА. Сотрудник начал эвакуировать отдыхающих, когда произошел второй взрыв. «К сожалению, росгвардеец не выжил», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что уже обсудил с руководством ведомства возможность награждения сотрудника государственной наградой посмертно за проявленный героизм.

Согласно уточненным данным, пострадали семь человек, среди которых пятилетний мальчик. Все они получили осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Пять пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Руководитель региона сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и он лично отправляется в больницу для контроля за ситуацией.

Врио губернатора назвал произошедшее «беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту». Он подчеркнул, что атака произошла в праздничный летний вечер в месте массового отдыха граждан, где не было военных объектов.

В МИД РФ отреагировали на ЧП. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, поставщики вооружения для Украины должны понимать, что предоставляемое ими оборудование используется при нанесении ударов по гражданскому населению, включая детей, передает «Царьград». Атака произошла в ночь на 9 июля. URA.RU ведет онлай-транляцию. 

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В результате атаки беспилотника на пляж в Самарской области вечером 8 июля погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в официальном заявлении. По словам Хинштейна, один из погибших — старший сержант Росгвардии. Он вместе с коллегой прибыл на место происшествия после первых сообщений об атаке БПЛА. Сотрудник начал эвакуировать отдыхающих, когда произошел второй взрыв. «К сожалению, росгвардеец не выжил», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что уже обсудил с руководством ведомства возможность награждения сотрудника государственной наградой посмертно за проявленный героизм. Согласно уточненным данным, пострадали семь человек, среди которых пятилетний мальчик. Все они получили осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Пять пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Руководитель региона сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и он лично отправляется в больницу для контроля за ситуацией. Врио губернатора назвал произошедшее «беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту». Он подчеркнул, что атака произошла в праздничный летний вечер в месте массового отдыха граждан, где не было военных объектов. В МИД РФ отреагировали на ЧП. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, поставщики вооружения для Украины должны понимать, что предоставляемое ими оборудование используется при нанесении ударов по гражданскому населению, включая детей, передает «Царьград». Атака произошла в ночь на 9 июля. URA.RU ведет онлай-транляцию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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