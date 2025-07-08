В ночь на 8 июля украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи в Курской области, еще один БПЛА ударил по административному зданию агрофирмы «Рыльская». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам главы региона, в результате атаки повреждено остекление медицинских учреждений, а также загорелась кровля. «К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — рассказал Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
Также из-за попадания беспилотника начался пожар на территории административного здания ЗАО «Агрофирма Рыльская». На месте происшествия работает глава района по поручению руководителя области. В ближайшее время специалисты проведут подомовой обход для оценки возможного ущерба частным домам. В случае выявления пострадавших собственников им окажут необходимую помощь при восстановлении жилья.
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