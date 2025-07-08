08 июля 2025

ВСУ атаковали больницу в Рыльске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ее везут в областную больницу
У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ее везут в областную больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 8 июля украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи в Курской области, еще один БПЛА ударил по административному зданию агрофирмы «Рыльская». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, в результате атаки повреждено остекление медицинских учреждений, а также загорелась кровля. «К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — рассказал Хинштейн в своем официальном telegram-канале.

Также из-за попадания беспилотника начался пожар на территории административного здания ЗАО «Агрофирма Рыльская». На месте происшествия работает глава района по поручению руководителя области. В ближайшее время специалисты проведут подомовой обход для оценки возможного ущерба частным домам. В случае выявления пострадавших собственников им окажут необходимую помощь при восстановлении жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 8 июля украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи в Курской области, еще один БПЛА ударил по административному зданию агрофирмы «Рыльская». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По словам главы региона, в результате атаки повреждено остекление медицинских учреждений, а также загорелась кровля. «К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — рассказал Хинштейн в своем официальном telegram-канале. Также из-за попадания беспилотника начался пожар на территории административного здания ЗАО «Агрофирма Рыльская». На месте происшествия работает глава района по поручению руководителя области. В ближайшее время специалисты проведут подомовой обход для оценки возможного ущерба частным домам. В случае выявления пострадавших собственников им окажут необходимую помощь при восстановлении жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...