Боевики Вооруженных сил Украины понесли значительные потери в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Петля».
«Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное — ред.) ни в какую. Они (ВСУ — ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте», — сообщил «Петля» РИА Новости.
Кроме того, штурмовик рассказал, что ВСУ разместили по периметру поселка опорные пункты. Они заминировали подходы и использовали много колючей проволоки для укрепления обороны.
Подразделения группировки «Восток» освободили Поддубное 6 июля и продолжают двигаться вперед. Российские военные выбивают противника из населенных пунктов, захватывают трофеи и берут боевиков в плен, сообщал ранее телеканал 360.ru.
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