Трамп раскритиковал журналистов за вопрос о финансисте Эпштейне

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Трамп назвал вопросы об Эпштейне неуместными
Трамп назвал вопросы об Эпштейне неуместными Фото:

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о его возможных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство Associated Press. На встрече с членами кабинета министров глава Белого дома назвал подобные вопросы неуместными, особенно на фоне недавней трагедии в Техасе, где из-за внезапных наводнений погибло более 85 человек.

«Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы... Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно... Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время, когда у нас столько успехов, но и трагедий, как та, что произошла в Техасе», — заявил президент США в ходе обсуждения текущих вопросов с правительством.

В последние недели интерес к теме Джеффри Эпштейна вновь активизировался после заявлений бизнесмена Илона Маска. Он публично поставил под сомнение доверие к Трампу, если тот продолжит отказываться раскрывать материалы дела против Эпштейна. Маск также утверждал, что бывший советник Трампа Стив Бэннон мог быть причастен к делу, намекая на так называемый «список клиентов» финансиста, которые подозреваются в причастности к преступлениям против несовершеннолетних.

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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о его возможных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство Associated Press. На встрече с членами кабинета министров глава Белого дома назвал подобные вопросы неуместными, особенно на фоне недавней трагедии в Техасе, где из-за внезапных наводнений погибло более 85 человек. «Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы... Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно... Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время, когда у нас столько успехов, но и трагедий, как та, что произошла в Техасе», — заявил президент США в ходе обсуждения текущих вопросов с правительством. В последние недели интерес к теме Джеффри Эпштейна вновь активизировался после заявлений бизнесмена Илона Маска. Он публично поставил под сомнение доверие к Трампу, если тот продолжит отказываться раскрывать материалы дела против Эпштейна. Маск также утверждал, что бывший советник Трампа Стив Бэннон мог быть причастен к делу, намекая на так называемый «список клиентов» финансиста, которые подозреваются в причастности к преступлениям против несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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