На Украине объявили в розыск министра транспорта РФ Андрея Никитина

На Украине объявили в розыск министра транспорта России Андрея Никитина. Соответствующая информация размещена в базе данных службы безопасности Украины (СБУ).
«Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ)», — сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на украинские ресурсы. Там же уточнили, что в розыске он находится с 2024 года.
В отношении Никитина возбуждено уголовное дело по статье о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», а также «изменения границ территории или государственной границы Украины». Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы. В базе указано, что суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу.
В том же 2024 году СБУ объявила в розыск и его предшественника — Романа Старовойта, который занимал пост министра транспорта России с мая 2024 года и до 7 июля 2025 года. Летом Старовойт был освобожден от должности, а позже в Подмосковье обнаружили его тело.
Также Никитин находится в базе украинского сайта «Миротворец» с февраля 2020 года — ему инкриминируются действия, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины и сознательное нарушение государственной границы. «Миротворец» — интернет-ресурс, где публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.
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