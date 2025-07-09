На Украине предъявили обвинения Сергею Кравцову и Эльвире Набиуллине

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Набиуллину разыскивают на Украине
Набиуллину разыскивают на Украине Фото:

На Украине в розыск объявили министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом говорится в базах данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине», — сообщил ТАСС со ссылкой на базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что Кравцов разыскивается украинскими силовиками с апреля 2025 года, а Набиуллина в розыске с января 2023 года.

Согласно опубликованным сведениям, Кравцов предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллиной инкриминируют аналогичное обвинение — «посягательство на территориальную целостность Украины».

Оба чиновника также внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец». На данном интернет-ресурсе публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.

В последние годы СБУ регулярно вносит в розыск российских государственных, военных и общественных деятелей. Так ранее в розыск объявили министра транспорта России Андрея Никитина.

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На Украине в розыск объявили министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом говорится в базах данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). «Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине», — сообщил ТАСС со ссылкой на базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что Кравцов разыскивается украинскими силовиками с апреля 2025 года, а Набиуллина в розыске с января 2023 года. Согласно опубликованным сведениям, Кравцов предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллиной инкриминируют аналогичное обвинение — «посягательство на территориальную целостность Украины». Оба чиновника также внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец». На данном интернет-ресурсе публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины. В последние годы СБУ регулярно вносит в розыск российских государственных, военных и общественных деятелей. Так ранее в розыск объявили министра транспорта России Андрея Никитина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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