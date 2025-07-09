Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

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Оба украинских офицера приговорены к пожизненным срокам
Оба украинских офицера приговорены к пожизненным срокам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Апелляционный военный суд оставил в силе заочные пожизненные приговоры двум полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемым в совершении террористических актов против российских военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Приговор (полковникам ВСУ — прим. URA.RU) оставлен без изменения», — заявили представители суда в беседе с РИА Новости. По данным Генпрокуратуры России, в марте был вынесен заочный приговор в отношении командира 383-й бригады БПЛА украинских вооруженных сил Андрея Дзянии и его подчиненного, старшего штурмана Сергея Бурденюка.

Обоих признали виновными по двум статья УК РФ о совершении организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий и смерть человека. Следствие установило, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк под руководством высшего командования и высокопоставленных чиновников Украины занимались террористической деятельностью для устрашения граждан и дестабилизации работы органов госвласти на территории РФ.

Ранее российский суд заочно приговорил другого украинского офицера к пожизненному заключению. Обвинительный приговор вынесли командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше. Его также признали виновным в организации террористических атак в российских регионах, пишет RT.

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Апелляционный военный суд оставил в силе заочные пожизненные приговоры двум полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемым в совершении террористических актов против российских военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. «Приговор (полковникам ВСУ — прим. URA.RU) оставлен без изменения», — заявили представители суда в беседе с РИА Новости. По данным Генпрокуратуры России, в марте был вынесен заочный приговор в отношении командира 383-й бригады БПЛА украинских вооруженных сил Андрея Дзянии и его подчиненного, старшего штурмана Сергея Бурденюка. Обоих признали виновными по двум статья УК РФ о совершении организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий и смерть человека. Следствие установило, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк под руководством высшего командования и высокопоставленных чиновников Украины занимались террористической деятельностью для устрашения граждан и дестабилизации работы органов госвласти на территории РФ. Ранее российский суд заочно приговорил другого украинского офицера к пожизненному заключению. Обвинительный приговор вынесли командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше. Его также признали виновным в организации террористических атак в российских регионах, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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