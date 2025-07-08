08 июля 2025

Паслер провел Алиханову экскурсию по УзГА и отчитался о сборке самолетов. Видео

Уральский завод гражданской авиации показали министру промторга Алиханову
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Свердловской области показал министру промышленности и торговли Антону Алиханову самолеты «Байкалы» и «Ладога»
Губернатор Свердловской области показал министру промышленности и торговли Антону Алиханову самолеты «Байкалы» и «Ладога» Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Как и анонсировало URA.RU, в завершении второго дня «Иннопрома» врио свердловского губернатора Денис Паслер показал производственные мощности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) министру промышленности и торговли России Антону Алиханову в рамках второго дня международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Визит министра был посвящен оценке хода реализации масштабного проекта по серийному производству отечественных самолетов, сообщил Паслер в своих соцсетях.

«Осмотрели не только знаменитые „Байкалы“, которые сейчас проходят испытания для получения сертификата, но и новый самолет „Ладога“. Сегодня сотрудники Уральского завода гражданской авиации ведут работы с первым фюзеляжем регионального турбовинтового самолета. В начале марта его привезли с Самарского завода „Авиакор“ на УЗГА. Здесь, в новом цеху, соберут первый летный экземпляр самолета. Борт оснастят функциональными узлами и системами. Выкатка опытного образца запланирована уже на конец этого года», — сообщил Паслер в своем telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти оказывают поддержку всем проектам ключевого предприятия отрасли самолетостроения России. В частности, он отметил, что Свердловская область динамично реализует государственную программу по развитию малой авиации.

Проект по созданию самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА уже шесть лет и должен заменить устаревшие Ан-2, однако за последние годы столкнулся с трудностями и увеличением стоимости. В 2024 году работу над «Байкалом» называли практически замороженной, а сроки серийного производства сдвигались, несмотря на поручение президента ускорить запуск. Тем не менее власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.

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Как и анонсировало URA.RU, в завершении второго дня «Иннопрома» врио свердловского губернатора Денис Паслер показал производственные мощности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) министру промышленности и торговли России Антону Алиханову в рамках второго дня международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Визит министра был посвящен оценке хода реализации масштабного проекта по серийному производству отечественных самолетов, сообщил Паслер в своих соцсетях. «Осмотрели не только знаменитые „Байкалы“, которые сейчас проходят испытания для получения сертификата, но и новый самолет „Ладога“. Сегодня сотрудники Уральского завода гражданской авиации ведут работы с первым фюзеляжем регионального турбовинтового самолета. В начале марта его привезли с Самарского завода „Авиакор“ на УЗГА. Здесь, в новом цеху, соберут первый летный экземпляр самолета. Борт оснастят функциональными узлами и системами. Выкатка опытного образца запланирована уже на конец этого года», — сообщил Паслер в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что региональные власти оказывают поддержку всем проектам ключевого предприятия отрасли самолетостроения России. В частности, он отметил, что Свердловская область динамично реализует государственную программу по развитию малой авиации. Проект по созданию самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА уже шесть лет и должен заменить устаревшие Ан-2, однако за последние годы столкнулся с трудностями и увеличением стоимости. В 2024 году работу над «Байкалом» называли практически замороженной, а сроки серийного производства сдвигались, несмотря на поручение президента ускорить запуск. Тем не менее власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.
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