Алиханов после «Иннопрома» уехал на уральский завод, где собирают многострадальные «Байкалы»

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов после выставки «Иннопром» вечером 8 июля поехал на «Уральский завод гражданской авиации» (УзГА) вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника. Год назад Алиханов также инспектировал площадку.
«Основное внимание — ситуации с разработкой „Байкалов“», — поделился один из них. Алиханов приезжал на УзГА и в 2024-м, в компании прошлого губернатора Евгения Куйвашева. Тогда главе Минпромторга РФ показывали возможности площадки и просили федеральной поддержки для большого проекта.
УзГА уже шесть лет занимается созданием многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить устаревшие советские Ан-2. За последние два года прогнозируемая стоимость нового воздушного судна выросла на 80% — со 178 до 320 миллионов рублей.
Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями: работа над ним практически заморожена, а начало серийного производства в обозримом будущем не планируется.
Трутнев и раньше поднимал этот вопрос. Предлагал найти для производства нового подрядчика — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя в сентябре 2024 года президент Владимир Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». При этом источники в свердловском правительстве в мае заявляли агентству, что работа над самолетами продолжается.
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