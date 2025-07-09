В Госдуме предложили изменить церемонию бракосочетания

В Госдуме предложили законодательно закрепить требования к речи регистратора на церемонии бракосочетания. С инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она считает необходимым определить и понятие «традиционного бракосочетания».
«Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое „традиционное бракосочетание“», — сказала Буцкая РИА «Новости». По ее словам, анализ действующего законодательства и подзаконных актов показал, что в них отсутствуют положения о содержании речи регистратора. «Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним», — отметила парламентарий.
Буцкая также напомнила, что во время церемонии будущим супругам запрещено шутить. Она пояснила, что если один из вступающих в брак в ответ на вопрос о согласии скажет «нет» даже в шутку, церемония будет остановлена, и брак зарегистрирован не будет. Кроме того, по ее мнению, обращение регистратора должно быть максимально понятным не только для молодоженов, но и для всех участников церемонии — родителей и старшего поколения.
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