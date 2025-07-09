В Госдуме предложили изменить церемонию бракосочетания

Депутат Буцкая: надо определить понятие традиционного бракосочетания
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В Госдуме решили изменить требования к речи регистратора брака
В Госдуме решили изменить требования к речи регистратора брака Фото:

В Госдуме предложили законодательно закрепить требования к речи регистратора на церемонии бракосочетания. С инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она считает необходимым определить и понятие «традиционного бракосочетания».

«Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое „традиционное бракосочетание“», — сказала Буцкая РИА «Новости». По ее словам, анализ действующего законодательства и подзаконных актов показал, что в них отсутствуют положения о содержании речи регистратора. «Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним», — отметила парламентарий.

Буцкая также напомнила, что во время церемонии будущим супругам запрещено шутить. Она пояснила, что если один из вступающих в брак в ответ на вопрос о согласии скажет «нет» даже в шутку, церемония будет остановлена, и брак зарегистрирован не будет. Кроме того, по ее мнению, обращение регистратора должно быть максимально понятным не только для молодоженов, но и для всех участников церемонии — родителей и старшего поколения.

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В Госдуме предложили законодательно закрепить требования к речи регистратора на церемонии бракосочетания. С инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она считает необходимым определить и понятие «традиционного бракосочетания». «Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое „традиционное бракосочетание“», — сказала Буцкая РИА «Новости». По ее словам, анализ действующего законодательства и подзаконных актов показал, что в них отсутствуют положения о содержании речи регистратора. «Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним», — отметила парламентарий. Буцкая также напомнила, что во время церемонии будущим супругам запрещено шутить. Она пояснила, что если один из вступающих в брак в ответ на вопрос о согласии скажет «нет» даже в шутку, церемония будет остановлена, и брак зарегистрирован не будет. Кроме того, по ее мнению, обращение регистратора должно быть максимально понятным не только для молодоженов, но и для всех участников церемонии — родителей и старшего поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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