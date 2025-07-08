В Екатеринбурге на вторые сутки потушили гигантский склад

Пожар на улице Монтажников, 30а в Екатеринбурге полностью ликвидирован утром 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
«Пожар на улице Монтажников в городе Екатеринбурге полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций», — уточнили в ведомстве. На месте происшествия продолжают работать специалисты, которые займутся установлением причины возгорания.
Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Для ликвидации возгорания были привлечены 81 человек личного состава, 36 единиц техники и два пожарных поезда, а тушение осложнялось сложной планировкой здания и недостатком воды. Вся информация о пожаре — в сюжете URA.RU.
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