ВСУ расстреляли в районе Комара двух российских военнослужащих

Бойцы 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух российских военнослужащих, взятых в плен в районе населенного пункта Комар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.
«В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых <...> расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения, в присутствии старшего группы с позывным „Костыль“, — рассказал собеседник РИА „Новости“. Военных ВС РФ расстреляли по приказу командира роты Крикривенко с позывным „Качур“.
На допросе Скубак подтвердил, что именно он совершил убийство пленных. Отвечая на вопрос, мог ли старший группы сам отдать приказ на расстрел, Скубак отметил: «Мог, он сказал: „ты или я…“ Я ответил: „давай я“... Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — приводит слова допрашиваемого РИА «Новости».
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