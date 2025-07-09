Над регионами России пролетело около сотни беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО перехватили 86 украинских беспилотников
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За ночь российскими ПВО перехвачены 86 украинских БПЛА
За ночь российскими ПВО перехвачены 86 украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Больше всего БПЛА было уничтожено в Курской области (23 беспилотника).

В Брянской области сбито 16 БПЛА, в Тульской — 15, в Белгородской и Орловской областях по 12 дронов соответственно. В Московском регионе сбиты четыре беспилотника, из них два направлялись в сторону Москвы. Также по два аппарата были ликвидированы над территорией Смоленской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке БПЛА. По его словам, разрушений инфраструктуры удалось избежать.

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ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Больше всего БПЛА было уничтожено в Курской области (23 беспилотника). В Брянской области сбито 16 БПЛА, в Тульской — 15, в Белгородской и Орловской областях по 12 дронов соответственно. В Московском регионе сбиты четыре беспилотника, из них два направлялись в сторону Москвы. Также по два аппарата были ликвидированы над территорией Смоленской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке БПЛА. По его словам, разрушений инфраструктуры удалось избежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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