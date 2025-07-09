Птица чуть не помешала ямальскому самолету приземлиться в Тюмени

Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей, приземляясь в тюменском Рощино
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам инцидента сведений о пострадавших нет
По итогам инцидента сведений о пострадавших нет Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при заходе на посадку в аэропорт Рощино (Тюмень) столкнулся с птицей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Рейс авиакомпании „Ямал“. Столкновение самолета с птицей на высоте 2700 футов (около 820 метров), на удалении 18 километров при подходе к аэропорту назначения Тюмень, Рощино, Россия», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что после инцидента экипаж решил продолжить маневр. Борт приземлился благополучно, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Сведений о повреждении самолета не поступало.

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Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при заходе на посадку в аэропорт Рощино (Тюмень) столкнулся с птицей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Рейс авиакомпании „Ямал“. Столкновение самолета с птицей на высоте 2700 футов (около 820 метров), на удалении 18 километров при подходе к аэропорту назначения Тюмень, Рощино, Россия», — говорится в сообщении канала. Отмечается, что после инцидента экипаж решил продолжить маневр. Борт приземлился благополучно, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Сведений о повреждении самолета не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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