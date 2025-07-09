Опубликованы кадры квартиры бизнес-класса погибшего Старовойта

Одну из квартир Старовойта нашли в ЖК бизнес-класса в Петербурге с видом на Неву
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Журналисты нашли в Петербурге квартиру Старовойта в ЖК бизнес-класса с видом на Неву
Журналисты нашли в Петербурге квартиру Старовойта в ЖК бизнес-класса с видом на Неву Фото:
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Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Квартира бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой, расположена в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. Где жил чиновник, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

«Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт), месяц-два назад», — подтвердил РИА «Новости» информацию консьерж. Она рассказала, что экс-министр иногда появлялся в квартире, а сейчас в ней ведутся ремонтные работы.

Старовойт занимал пост министра транспорта России с мая 2024 года до июля 2025 года. Летом 2025 года чиновник был освобожден от должности, а позже его тело обнаружили в Подмосковье.

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Квартира бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой, расположена в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. Где жил чиновник, сообщили журналистам в правоохранительных органах. «Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт), месяц-два назад», — подтвердил РИА «Новости» информацию консьерж. Она рассказала, что экс-министр иногда появлялся в квартире, а сейчас в ней ведутся ремонтные работы. Старовойт занимал пост министра транспорта России с мая 2024 года до июля 2025 года. Летом 2025 года чиновник был освобожден от должности, а позже его тело обнаружили в Подмосковье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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