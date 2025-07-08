Более 90 млн рублей «заработали» участники махинаций с муниципальными контрактами на организацию питания в образовательных и социальных учреждениях Челябинска. Дома и на месте работы подозреваемых, включая подведомственное мэрии АО «Уральский комбинат питания», прошли оперативно-следственные мероприятия с участием сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по области.
«Участниками картеля стали АО „Уральский комбинат питания“, ООО „Детское общественное питание — ДОП“, ООО „Комбинат питания“, ООО „Кардинал“, ООО „Диалогплюс“ и два индивидуальных предпринимателя. Ради победы конкретной компании и недопущения снижения начальной максимальной цены контракта они вступили в сговор и подавали мнимые заявки на участие в торгах, что создавало видимость конкуренции. Неправомерность заключенных муниципальных контрактов подтверждена решением УФАС по Челябинской области, которым установлено, что фактический доход участников сговора составил более 90 млн рублей», — пояснили в УФСБ.
Заказчиками выступали подведомственные учреждения администрации Челябинска. Всего в 2022-2024 годах было совершено 27 сделок. Факты нарушений были выявлены в ходе совместных контрольных мероприятий ФСБ и УФАС. На основании материалов управления ФСБ Главным следственным управлением регионального полицейского главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции).
В ходе проведенных обысков изъяты деньги, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность. Следственные действия продолжаются.
Факты сговора относятся к периоду, когда «Уральский комбинат питания» возглавлял Игорь Воловой. В его доме, по данным URA.RU, в апреле 2023 года силовики провели обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. В декабре того же года появилось дело о сговоре при проведении конкурсов. Возглавивший Челябинск врио мэра Алексей Лошкин произвел новые кадровые назначения. Предприятие-поставщика питания в ноябре 2024 года возглавил Рудольф Готфрид. Его предшественник Федор Куравин, исполнявший обязанности директора, вышел на пенсию.
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