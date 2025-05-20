20 мая 2025

Челябинское УФАС вскрыло сговор при организации детского питания на 90 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При организации школьного питания в Челябинске компании вступили в сговор на 90 млн рублей
При организации школьного питания в Челябинске компании вступили в сговор на 90 млн рублей Фото:

Управление ФАС вскрыло сговор при организации школьного питания в Челябинске на 90 млн рублей. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, неконкурентные действия совершались в 2022-2024 годах.

«УФАС выявило многомилионный сговор на торгах при организации школьного питания. Ведомство установило нарушения закона о защите конкуренции в 27 закупках», — отметили в антимонопольной службе.

В сговоре участвовали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два бизнесмена. Участники картеля использовали схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель». При этом они имели общую инфраструктуру и использовали идентичные контактные данные для подачи заявок на торги.

УФАС выявило, что хозсубъекты продолжительное время сотрудничали в финансовой сфере и совместно принимали управленческие решения. Они добивались победы одного из участников на торгах, контролируя цены. За нарушения законодательства участников сговора привлекут к административной ответственности. Материалы дела передадут в правоохранительные органы для рассмотрения признаков преступления по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции.

По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, незаконные действия участников в общественно значимых сферах находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. Антиконкурентное поведение, по мнению руководителя, приводит к негативным последствиям для экономики и качества услуг.

Факты сговора относятся к периоду, когда «Уральский комбинат питания» возглавлял Игорь Воловой. В его доме, по данным URA.RU, в апреле 2023 года силовики провели обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. В декабре того же года появилось дело о сговоре при проведении конкурсов. Возглавивший Челябинск врио мэра Алексей Лошкин произвел новые кадровые назначения. Предприятие-поставщика питания в ноябре 2024 года возглавил Рудольф Готфрид. Его предшественник Федор Куравин, исполнявший обязанности директора, вышел на пенсию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление ФАС вскрыло сговор при организации школьного питания в Челябинске на 90 млн рублей. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, неконкурентные действия совершались в 2022-2024 годах. «УФАС выявило многомилионный сговор на торгах при организации школьного питания. Ведомство установило нарушения закона о защите конкуренции в 27 закупках», — отметили в антимонопольной службе. В сговоре участвовали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два бизнесмена. Участники картеля использовали схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель». При этом они имели общую инфраструктуру и использовали идентичные контактные данные для подачи заявок на торги. УФАС выявило, что хозсубъекты продолжительное время сотрудничали в финансовой сфере и совместно принимали управленческие решения. Они добивались победы одного из участников на торгах, контролируя цены. За нарушения законодательства участников сговора привлекут к административной ответственности. Материалы дела передадут в правоохранительные органы для рассмотрения признаков преступления по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции. По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, незаконные действия участников в общественно значимых сферах находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. Антиконкурентное поведение, по мнению руководителя, приводит к негативным последствиям для экономики и качества услуг. Факты сговора относятся к периоду, когда «Уральский комбинат питания» возглавлял Игорь Воловой. В его доме, по данным URA.RU, в апреле 2023 года силовики провели обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. В декабре того же года появилось дело о сговоре при проведении конкурсов. Возглавивший Челябинск врио мэра Алексей Лошкин произвел новые кадровые назначения. Предприятие-поставщика питания в ноябре 2024 года возглавил Рудольф Готфрид. Его предшественник Федор Куравин, исполнявший обязанности директора, вышел на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...