Челябинское УФАС вскрыло сговор при организации детского питания на 90 миллионов

Управление ФАС вскрыло сговор при организации школьного питания в Челябинске на 90 млн рублей. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, неконкурентные действия совершались в 2022-2024 годах.
«УФАС выявило многомилионный сговор на торгах при организации школьного питания. Ведомство установило нарушения закона о защите конкуренции в 27 закупках», — отметили в антимонопольной службе.
В сговоре участвовали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два бизнесмена. Участники картеля использовали схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель». При этом они имели общую инфраструктуру и использовали идентичные контактные данные для подачи заявок на торги.
УФАС выявило, что хозсубъекты продолжительное время сотрудничали в финансовой сфере и совместно принимали управленческие решения. Они добивались победы одного из участников на торгах, контролируя цены. За нарушения законодательства участников сговора привлекут к административной ответственности. Материалы дела передадут в правоохранительные органы для рассмотрения признаков преступления по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции.
По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, незаконные действия участников в общественно значимых сферах находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. Антиконкурентное поведение, по мнению руководителя, приводит к негативным последствиям для экономики и качества услуг.
Факты сговора относятся к периоду, когда «Уральский комбинат питания» возглавлял Игорь Воловой. В его доме, по данным URA.RU, в апреле 2023 года силовики провели обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. В декабре того же года появилось дело о сговоре при проведении конкурсов. Возглавивший Челябинск врио мэра Алексей Лошкин произвел новые кадровые назначения. Предприятие-поставщика питания в ноябре 2024 года возглавил Рудольф Готфрид. Его предшественник Федор Куравин, исполнявший обязанности директора, вышел на пенсию.
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