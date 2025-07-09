Против руководителя дорожной службы Красноярска возбудили дело

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя службы эксплуатации автомобильных дорог специализированного автотранспортного предприятия города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
«Оперативники <...> выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей специализированного автотранспортного предприятия краевого центра <...> возбуждено уголовное дело», — сообщило ведомство. Отмечается, что в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) подозревают мужчину 1981 года рождения.
Как сообщили РИА «Новости», свидетелем по данному делу проходит первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак. Ранее его отвезли на допрос. «По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля», — сообщили агентству в правоохранительных органах.
По данным следствия, с мая по июнь 2022 года подозреваемый неоднократно направлял спецтехнику предприятия для проведения работ на территории загородного поселка в Березовском районе и на дачном участке своего знакомого. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили факт превышения полномочий в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжает расследование. Максимальное наказание по данной статье составляет до четырех лет лишения свободы.
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