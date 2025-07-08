Власти ХМАО договорились на «Иннопроме» с ОАЭ о добыче «трудной» нефти

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге власти ХМАО достигли соглашения с ОАЭ о поиске методов по добыче «трудной» нефти. Она залегает глубоко в недрах и требует особого подхода. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«С Объединенными Арабскими Эмиратами будем разрабатывать совместные решения в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Также проработаем возможность выхода югорских нефтесервисных компаний на рынок ОАЭ», — говорится в сообщении.
На ряду с этим Кухарук обсудил на «Иннопроме» проект переработки кварца, добываемого в арктической зоне ХМАО. Глава региона договорился о сотрудничестве с корпорацией «Попов Радио», которая занимается использует сырье в производстве радиоэлектроники и оптической техники.
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