Долг бывшего вице-мэра Челябинска на 320 миллионов оказался никому не нужен

Долг бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова в сумме 320 млн рублей оказался никому не нужен. Желающих выкупить обязательства не нашлось.
«Лот 1: право требования к Мануйлову в размере 320 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися», — сообщил конкурсный управляющий обанкроченного «Гринфлайта» Андрей Кузьмин.
Для участия в аукционе не было подано ни одной заявки. Собирали их с 12 мая. Торги компания объявила, чтобы собрать деньги для расчета с кредиторами. За Мануйловым суд субсидиарную ответственность как лица, контролировавшего должника, не признал. Кузьмин пытался привлечь также экс-губернатора региона Михаила Юревича, его бывшего водителя Александра Москалюка, Виталия Санникова и две компании — «Медиа-стиль» и «ЦСТ». Суд ограничился возложением ответственности на бывшего главу области.
В то же время за 320 млн рублей, которые Мануйлов в ранге гендиректора застройщика перечислил в ноябре 2013 года московскому клубу «Динамо», бывшему руководителю ответить пришлось. Определением в августе 2021 года суд взыскал с него эту сумму.
По данному факту Мануйлову пришлось провести чуть больше двух лет в тюрьме. В апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска признал бывшего руководителя виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд установил, что он действовал вопреки интересам компании и с намерением извлечь выгоды для третьих лиц.
На основе принятых решений Мануйлов стал банкротом. Арбитраж признал его финансово несостоятельным в марте 2022 года. Сам «Гринфлайт», которым Мануйлов руководил дважды совокупно 2,5 года, стал банкротом в июне 2020 года, когда в отношении фирмы суд ввел конкурсное производство. Обманутыми дольщиками, купившими квартиры в новом микрорайоне «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска, остались 4,5 тысячи человек. Жилье людям вручал уже другой менеджмент.
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