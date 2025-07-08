Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев прилетел в Челябинск, где принимает участие в «Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“» (ЕР). До начала форума Якушев вместе с секретарем Челябинского реготделения ЕР, губернатором Алексеем Текслером посетили интерактивную выставку «Народная программа», передает корреспондент URA.RU.
«Якушев прилетел в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Вместе с Текслером сейчас они осматривают интерактивную выставку», — передает корреспондент URA.RU с места события.
Всего форум посетят более 1000 делегатов. В их числе победители праймериз ЕР, действующие депутаты, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии». Собравшиеся обсудят вопросы поддержки участников СВО, а также работу муниципальных депутатов.
Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!