08 июля 2025

Секретарь генсовета ЕР Якушев приехал в Челябинск. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев прилетел в Челябинск на форум муниципальных депутатов
Якушев прилетел в Челябинск на форум муниципальных депутатов Фото:

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев прилетел в Челябинск, где принимает участие в «Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“» (ЕР). До начала форума Якушев вместе с секретарем Челябинского реготделения ЕР, губернатором Алексеем Текслером посетили интерактивную выставку «Народная программа», передает корреспондент URA.RU.

«Якушев прилетел в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Вместе с Текслером сейчас они осматривают интерактивную выставку», — передает корреспондент URA.RU с места события.

Всего форум посетят более 1000 делегатов. В их числе победители праймериз ЕР, действующие депутаты, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии». Собравшиеся обсудят вопросы поддержки участников СВО, а также работу муниципальных депутатов.

Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев прилетел в Челябинск, где принимает участие в «Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“» (ЕР). До начала форума Якушев вместе с секретарем Челябинского реготделения ЕР, губернатором Алексеем Текслером посетили интерактивную выставку «Народная программа», передает корреспондент URA.RU. «Якушев прилетел в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Вместе с Текслером сейчас они осматривают интерактивную выставку», — передает корреспондент URA.RU с места события. Всего форум посетят более 1000 делегатов. В их числе победители праймериз ЕР, действующие депутаты, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии». Собравшиеся обсудят вопросы поддержки участников СВО, а также работу муниципальных депутатов. Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...