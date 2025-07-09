Появился список пострадавших от атаки ВСУ на пляже в Курской области

Семь человек получили ранения в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске 8 июля. В распоряжение журналистов попал полный список пострадавших. Все они госпитализированы в медицинские учреждения региона.
«Появился список пострадавших в результате атаки ВСУ на курский пляж», — сообщил РЕН.ТВ, прикладывая соответствующую информацию. По данным телеканала, Среди раненых — мужчины, женщины и несовершеннолетний ребенок.
Так у Валерия С. 1975 года рождения диагностировано проникающее ранение грудной клетки, у Полины М. 1986 года рождения — обширные ожоги верхних и нижних конечностей и спины. Анатолий М. 2020 года рождения получил обширные термические ожоги второй степени всего тела и лица.
Также пострадали Татьяна З. (1979), Артем П. (1989), Александр Ж. (1993) и Сергей Е. (1983). У них выявлены различные виды осколочных и термических ранений, у последнего диагностирована черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали пляж в Курской области. В результате атаки погибли три человека, среди них сотрудник Росгвардии, который занимался эвакуацией отдыхающих после первого удара.
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