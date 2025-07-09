РИА Новости: США передумали тратить более 1,6 миллиарда долларов на Украину

США направили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Это следует из анализа бюджетных документов армии США на 2026 финансовый год.
«США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны», — сообщило РИА «Новости», проанализировав документы. Отмечается, что значительная часть финансирования, предоставленного в 2024 году в рамках помощи Киеву, была направлена на строительство и модернизацию предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и их компонентов.
На создание нового завода по производству тротила (TNT) выделено более 623 миллионов долларов. Данное предприятие должно выпускать до пяти миллионов фунтов вещества в год. Его США намерены открыть, чтобы снизить зависимость от «рискованных» иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за помощи Киеву.
Еще 600 миллионов долларов, как следует из бюджетных документов, направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104 на заводе в Холстоне. Она должна заменить устаревшие типы взрывчатых веществ в 155-миллиметровых снарядах стандарта НАТО.
Заводу в Скрантоне выделено дополнительно 80 миллионов долларов для увеличения выпуска металлических частей снарядов, 21 миллион долларов пойдут на модернизацию смежного предприятия General Dynamics. Кроме того, десятки миллионов долларов получили другие объекты: предприятие в Рэдфорде (93,8 млн), завод в Лейк-Сити (100 млн — на производство новых патронов калибра 6,8 мм и 72 млн — на строительство автоматизированного завода по утилизации отходов), объект Goex в Кэмп-Миндене (14 млн).
Издание Politico 1 июля сообщило, что Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.
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