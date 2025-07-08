В Челябинске подешевели популярные марки автомобилей

В Челябинске и области подешевели популярные марки автомобилей, при этом некоторые стали доступнее на треть стоимости. Об этом сообщили аналитики сайта «Авито Авто».
«Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы в Челябинской области во втором квартале 2025 года. Средняя цена новых машин, опубликованных на сервисе, в сравнении с II кварталом 2024 года снизилась на 1,8% и составила 2 376 990 рублей», — уточнили в пресс-службе компании.
Согласно информации компании, за прошедший год больше всего подешевели автомобили марок GAC (минус 35,7%), Kia (минус 29%), Chery (минус 5,8%), Solaris (минус 3,6%) и LADA (минус 2,4%).
В течение года стоимость трех новых моделей автомобилей снизилась более чем на 10%. Так, цена на Solaris HS уменьшилась на 13,7%, на Chery Tiggo 4 Pro — на 13,2%, а на Kia Rio X — на 10%. Стали дешевле и Chery Tiggo 7 Pro Max (минус 7,2%) и HAVAL Jolion (минус 2,7%).
Если сравнивать с первым кварталом текущего года, средняя стоимость новых автомобилей снизилась на 4,2%. Среди брендов, наиболее подверженных падению цен, выделяются Kia (снижение на 25,3%), Solaris (на 9%), HAVAL и GAC (по 1,8%), а также LADA (на 1,5%). Снижение цен также затронуло ряд отдельных моделей: стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max сократилась на 5%, Tiggo 4 от того же производителя — на 3,8%, ВИС 2349 подешевел на 1,2%, а HAVAL M6 — на 1%.
Эксперты уже сообщали, что в мае в регионе значительно подешевели популярные модели новых китайских автомобилей. Так, кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max стали дешевле на 8,7% и 8,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.
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