Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические ресурсы для разрешения конфликта на Украине полностью исчерпаны. Об этом об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге.
«Дипломатические средства исчерпаны», — заявил он во время обсуждения бюджета в Бундестаге. По его словам, сейчас усилия европейской дипломатии не приводят к результатам, и поиск дополнительных вариантов выхода из ситуации требует новых подходов. Цитата по NTV.
В ходе своего выступления Мерц также выразил уверенность в перспективах экономического сотрудничества между Евросоюзом и США, передает Reuters. Он отметил, что рассчитывает на подписание торгового соглашения с Соединенными Штатами не позднее конца июля.
Канцлер подчеркнул, что целью соглашения станет снижение таможенных пошлин и развитие взаимной торговли между двумя крупнейшими экономическими блоками. По его словам, переговоры ведутся в тесном контакте с президентом США Дональдом Трампом и Европейской комиссией.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты использовали свыше 1,6 миллиарда долларов, предназначенных для поддержки Украины, на развитие национального оборонно-промышленного комплекса и наращивание выпуска артиллерийских боеприпасов на своей территории. Это следует из бюджетных документов армии США на 2026 финансовый год.
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