Голикова сообщила об увеличении «детского бюджета»

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении «детского бюджета» в России с 2016 года. По ее словам, консолидированный «детский бюджет», включая федеральные и региональные ресурсы, вырос более чем в три раза и составил 9,4 трлн рублей.
«С 2016 года консолидированный „детский бюджет“ вырос в 3,1 раза — до 9,4 трлн рублей. Федеральные расходы „детского бюджета“ за это время увеличились в 5,8 раза — до 3,2 трлн рублей», — заявила она на заседании президиума фракции «Единая Россия». Цитату приводит «Интерфакс».
Ранее в России отмечался рост охвата детей программами дополнительного образования: за последние пять лет этот показатель увеличился с 80 до 85%. За этот же период было создано около 1,5 млн новых мест в кружках и секциях, в том числе в спортивных и краеведческих направлениях, что сопровождалось увеличением расходов семей на кружки и секции до 41% от среднего дохода одного родителя.
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