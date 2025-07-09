Голикова сообщила об увеличении «детского бюджета»

Голикова: «Детский бюджет» России вырос в 3,1 раза с 2016 года
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«Детский бюджет» увеличился с 2016 года более чем втрое
«Детский бюджет» увеличился с 2016 года более чем втрое Фото:

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении «детского бюджета» в России с 2016 года. По ее словам, консолидированный «детский бюджет», включая федеральные и региональные ресурсы, вырос более чем в три раза и составил 9,4 трлн рублей.

«С 2016 года консолидированный „детский бюджет“ вырос в 3,1 раза — до 9,4 трлн рублей. Федеральные расходы „детского бюджета“ за это время увеличились в 5,8 раза — до 3,2 трлн рублей», — заявила она на заседании президиума фракции «Единая Россия». Цитату приводит «Интерфакс».

Ранее в России отмечался рост охвата детей программами дополнительного образования: за последние пять лет этот показатель увеличился с 80 до 85%. За этот же период было создано около 1,5 млн новых мест в кружках и секциях, в том числе в спортивных и краеведческих направлениях, что сопровождалось увеличением расходов семей на кружки и секции до 41% от среднего дохода одного родителя.

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении «детского бюджета» в России с 2016 года. По ее словам, консолидированный «детский бюджет», включая федеральные и региональные ресурсы, вырос более чем в три раза и составил 9,4 трлн рублей. «С 2016 года консолидированный „детский бюджет“ вырос в 3,1 раза — до 9,4 трлн рублей. Федеральные расходы „детского бюджета“ за это время увеличились в 5,8 раза — до 3,2 трлн рублей», — заявила она на заседании президиума фракции «Единая Россия». Цитату приводит «Интерфакс». Ранее в России отмечался рост охвата детей программами дополнительного образования: за последние пять лет этот показатель увеличился с 80 до 85%. За этот же период было создано около 1,5 млн новых мест в кружках и секциях, в том числе в спортивных и краеведческих направлениях, что сопровождалось увеличением расходов семей на кружки и секции до 41% от среднего дохода одного родителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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