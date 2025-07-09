«Любит играть на публику»: в Госдуме отреагировали на угрозы Трампа бомбить Москву и Пекин

К резким высказываниям президента США Дональда Трампа следует относиться без излишних эмоций, поскольку он «любит играть на публику». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом парламентарий отреагировал на информацию, опубликованную телеканалом CNN, согласно которой американский лидер в 2024 году якобы высказывал угрозы в адрес президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Трамп тогда заявлял о возможности нанесения ударов по Москве и Пекину.
«Эти высказывания — [к ним] надо относиться достаточно спокойно. Трамп — это активный человек, он любит играть на публику. И надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — рассказал Картаполов журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Картаполов также подчеркнул, что телеканал CNN уже давно утратил доверие из-за предвзятого освещения ситуации вокруг Украины. И в целом в силу своей общей негативной позиции по отношению к России.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по Москве и Пекину в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Штаб Трампа отказался комментировать эти заявления, а сам президент США ранее выражал недовольство итогами телефонных переговоров с Путиным, состоявшихся 3 июля.
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