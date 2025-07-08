Forbes: акции частных инвесторов «Южуралзолота» попали под арест

Акции челябинской группы «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) у частных инвесторов попали под арест. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев, мера может быть временной — пока идет процесс национализации.
«Это произошло на основании исполнительного листа, выданного судом в рамках рассмотрения иска о национализации активов золотодобытчика. Претензий к розничным инвесторам пока не было», — заявил изданию ForbesХерсонцев.
Последнее обстоятельство позволило руководителю сделать вывод о том, что арест снимется, когда завершится суд по национализации. Forbes привел несколько случаев ареста. Об этом своих клиентов уведомил брокер «ВТБ Мои инвестиции». Ситуацию подтвердил один из держателей актива.
Советский райсуд Челябинска выдал 316 исполнительных листов. Их количество связано с числом российских депозитариев, где хранятся бумаги. Обеспечительные меры суд принял 3 июля после направленного в этот день иска Генпрокуратуры РФ о национализации ЮГК. Прозвучали претензии, адресованные президенту «УК ЮГК», вице-спикеру заксобрания Константину Струкову. Надзорное ведомство сочло, что промышленник использовал депутатский мандат для принятия регулирующих актов, выгодных для его бизнеса. Очередное заседание суда состоится 10 июля.
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