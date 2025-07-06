06 июля 2025

Суд выдал 316 исполнительных листов в рамках национализации «Южуралзолота»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное заседание по иску о национализации бизнеса Константина Струкова назначено на 8 июля
Предварительное заседание по иску о национализации бизнеса Константина Струкова назначено на 8 июля Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Советский районный суд Челябинска выдал более 300 исполнительных листов ФССП после поступления иска Генпрокуратуры о передаче государству активов холдинга «Южуралзолото» вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

Всего в базе числится 318 исполнительных листов, но два из них впоследствии были отозваны. Арест наложен также на счета Сергея Евтеева, возглавляющего ООО «Бизнес-актив» — доверенного топ-менеджера Константина Струкова, управляющего одним из крупнейших бизнес-центров столицы региона «Челябинск-сити».

Обеспечительные меры были приняты судом 3 июля. Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил накануне. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Перед этим в офисах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.

Уголовные дела об экологических преступлениях, совокупный ущерб от которых оценивается в сумму шесть миллиардов рублей, в отношении топ-менеджеров золотодобытчика возбудили 4 июля. На следующий день СМИ сообщили, что Константин Струков попытался покинуть Россию, но его самолет задержали в аэропорту Челябинска. Сам вице-спикер назвал это «целенаправленной акцией с целью оболгать и скомпрометировать». Его пресс-служба уточнила, что на опубликованных снимках был зафиксирован момент вручения приставами повестки — свидетелями чего стали сотрудники компании, прилетевшие в Челябинск тем же самолетом.

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Советский районный суд Челябинска выдал более 300 исполнительных листов ФССП после поступления иска Генпрокуратуры о передаче государству активов холдинга «Южуралзолото» вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Всего в базе числится 318 исполнительных листов, но два из них впоследствии были отозваны. Арест наложен также на счета Сергея Евтеева, возглавляющего ООО «Бизнес-актив» — доверенного топ-менеджера Константина Струкова, управляющего одним из крупнейших бизнес-центров столицы региона «Челябинск-сити». Обеспечительные меры были приняты судом 3 июля. Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил накануне. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Перед этим в офисах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля. Уголовные дела об экологических преступлениях, совокупный ущерб от которых оценивается в сумму шесть миллиардов рублей, в отношении топ-менеджеров золотодобытчика возбудили 4 июля. На следующий день СМИ сообщили, что Константин Струков попытался покинуть Россию, но его самолет задержали в аэропорту Челябинска. Сам вице-спикер назвал это «целенаправленной акцией с целью оболгать и скомпрометировать». Его пресс-служба уточнила, что на опубликованных снимках был зафиксирован момент вручения приставами повестки — свидетелями чего стали сотрудники компании, прилетевшие в Челябинск тем же самолетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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