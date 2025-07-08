Сезон клещевой активности в Пермском крае продлится дольше обычного

В Пермском крае специалисты прогнозируют сохранение активности клещей вплоть до ноября. Основной причиной этого является увеличение популяции лугового клеща, который сравнительно недавно начал активно распространяться в регионе. Данный вид клеща выступает переносчиком болезни Лайма.
«Луговой клещ был зафиксирован в Пермском крае около пятнадцати лет назад. С тех пор его численность продолжает расти. В отличие от широко распространенного таежного клеща, луговой клещ проявляет активность в два периода: первый — в мае, второй — с августа до ноября. При этом пик активности таежного клеща обычно завершается к началу августа», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на доцента и заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктора Ефимчика.
Луговой клещ чаще всего нападает на собак, однако способен кусать и людей. Этот вид переносит опасное инфекционное заболевание — болезнь Лайма. Человек может не заметить момента заражения, поскольку симптомы напоминают обычную простуду, однако последствия могут быть серьезными и даже привести к летальному исходу. У некоторых пациентов болезнь вызывает боли в суставах, у других — осложнения на сердце, говорит эксперт.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с начала 2025 года медицинские организации Пермского края зарегистрировали более 22 тысяч обращений граждан по поводу укусов клещей. Из них более 3,8 тысяч случаев связаны с детьми.
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