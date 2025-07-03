В Пермском крае продолжает расти число укушенных клещами

С начала 2025 года медицинские организации Пермского края зарегистрировали более 22 тысяч обращений граждан по поводу укусов клещей. Из них более 3,8 тысяч случаев связаны с детьми.
«Наибольшее количество жалоб на укусы клещей поступило из Пермского муниципального округа (3 260 обращений). Кроме того, из города Перми (2 488), Краснокамского городского округа (1 521), Добрянского городского округа (1 363), Кунгурского муниципального округа (902) и Березниковского городского округа (1 067)», — сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на официальном сайте.
По итогам 27-й недели, укусы клещей чаще всего происходили при посещении лесных территорий (47,5% случаев), во время пребывания на дачных участках (31,9%), на придомовых территориях (18,2%), а также в других местах (2,4%). Согласно данным лабораторных исследований, у 49,3% клещей выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Кроме того, у 4,7% обнаружен моноцитарный эрлихиоз человека, у 1,7% — вирус клещевого энцефалита, и у 0,1% — гранулоцитарный анаплазмоз.
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