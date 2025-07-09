Пермяк поймал огромную рыбу. Фото

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В Каме водятся огромные рыбы
В Каме водятся огромные рыбы Фото:

Пермяк поймал огромного судака на Каме. Фото улова родственники удачливого рыбака разместили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Судак на девять килограммов. Был пойман 8 июля 2025 года на реке Каме», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00. 

Мужчина поймал рыбу на Каме
Мужчина поймал рыбу на Каме
Фото:
Рыба весит девять килограммов
Рыба весит девять килограммов
Фото:

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Пермяк поймал огромного судака на Каме. Фото улова родственники удачливого рыбака разместили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Судак на девять килограммов. Был пойман 8 июля 2025 года на реке Каме», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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