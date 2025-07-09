В Каме водятся огромные рыбы
Пермяк поймал огромного судака на Каме. Фото улова родственники удачливого рыбака разместили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Судак на девять килограммов. Был пойман 8 июля 2025 года на реке Каме», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00.
Мужчина поймал рыбу на Каме
Рыба весит девять килограммов
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